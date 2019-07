ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Le note difensive di Piero, depositate agli atti delsulla presunta corruzione dei vertici di Eni nell’acquisizione del campo petrolifero Opl 245 in Nigeria, agitano la compagnia petrolifera. Nel giorno in cui Vincenzo– project leader in quell’operazione e protagonista della ricostruzione difensiva dell’avvocato plurindagato e già condannato a 3 anni per corruzione in atti giudiziari – verrà interrogato in un’aula di tribunale a Milano nel corso del dibattimento sulle presunte tangenti al management del Cane a sei zampe, Eni risponde a racconto (e ad alcune interviste dei giorni scorsi) sul tentativo di “annacquare” il procedimento annunciando diverse querele. Riguardo ad, Descalzi ha presentato denuncia per diffamazione. Mentre Claudio Granata, braccio destro dell’ad, relativamente ad alcune interviste ...

ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Eni querela Amara, Calafiore e Armanna: “Tentativo di ‘annacquare’ il processo su tangenti in Nigeria? È del tutto fal… - DMALAGIGI2 : RT @fattoquotidiano: Eni querela Amara, Calafiore e Armanna: “Tentativo di ‘annacquare’ il processo su tangenti in Nigeria? È del tutto fal… - Cascavel47 : Eni querela Amara, Calafiore e Armanna: “Tentativo di ‘annacquare’ il processo su tangenti in Nigeria? È del tutto… -