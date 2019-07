Wimbledon costa… il carcere | un detenuto evade dai domiciliari per vedere la finale

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Un uomo di Bergamo, aiper una pena di quattro mesi, ha lasciato la propria abitazione perin un bar il match tra Djokovic e Federer Laditra Federer e Djokovic potrebbe costare carissima ad un uomo di Stezzano, in provincia di Bergamo, colpevole di essere evaso dagli arrestiper recarsi in un pub ala partita tra lo svizzero e il serbo. AFP/LaPresse Costretto in casa per una pena di quattro mesi, l’appassionato di tennis ha deciso di sfidare la legge, inforcando la sua bicicletta e raggiungere il bar più vicino per non perdersi l’ultimo set della meravigliosa sfida dei Championships. La fortuna però non gli ha sorriso, visto che i carabinieri lo hanno beccato al suo rientro: “ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono uscito per andare in un locale perl’ultimo set. Proprio in quel momento hanno fatto il ...

