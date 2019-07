Temptation Island | Jessica e Alessandro si frequentano? La verità

lanostratv

(Di martedì 16 luglio 2019)non stanno insieme dopo? L’indizio Nell’ultima puntata diBattistello, durante il falò di confronto con Andrea, ha deciso di lasciarlo per frequentare il single. Avrà fatto la scelta giusta? E, soprattutto, i due si staranno frequentando ancora? Non è dato saperlo, ma alcuni like messi dasu instagram a determinati post hanno gettato ombre su questa loro possibile frequentazione a telecamere spente. Difatti, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it,, in queste ore, ha messo il like a un commento in cui un utente gli ha augurato di vederlo presto come tronista. E anchedi6 ha messo un like a diversi post in cui gli utenti hanno dichiarato di pensare che avrebbe fatto la scelta sbagliata perchè lui avrebbe comunque deciso di approdare a ...

