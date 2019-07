Pedemontana Veneta fatta con materiali scadenti e pericolosi | diffida a Zaia e ‘dubbi su

Pedemontana Veneta - “Qui si stacca il fronte - la volta sta cedendo”. Nelle carte le ammissioni sui materiali scadenti : materiali non certificati, acciai diversi e meno resistenti di quelli a capitolato, copertura in cemento della galleria che si stacca a blocchi di due metri quadrati, rischiando di uccidere – ancora, era già successo due anni fa – gli operai che ci lavorano e lasciano vedere l’intelaiatura della volta. I dipendenti hanno così tanta paura che arrivano i tecnici per rassicurarli. Ma l’esito è impietoso: “Qui si stacca ...

Infrastrutture : Pd - un Consiglio straordinario sulla Pedemontana Veneta : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – Un Consiglio straordinario sulla Superstrada Pedemontana. A chiederlo è l’opposizione, con in prima fila il Partito Democratico Veneto: ‘Abbiamo un cantiere sequestrato, per la terza volta, e 81 lavoratori in cassa integrazione per un’opera inaugurata in pompa magna non più di un mese fa. In tutto questo non abbiamo ancora sentito una parola da parte del presidente Zaia. Eppure è già ...

Pedemontana Veneta - terzo sequestro del cantiere della galleria di Malo : “Utilizzati materiali non a norma” : Per costruire la galleria di Malo, sotto le colline tra la valle vicentina dell’Agno e la zona di Thiene e Breganze, sono stati utilizzati materiali non marchiati “CE” e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Con quest’accusa il cantiere di 6 km all’interno del progetto della Pedemontana Veneta – che dovrebbe diventare la prima superstrada italiana – è stato ...

Infrastrutture : Zaia su Pedemontana Veneta - abbiamo dovere di completare l'opera' (3) : (AdnKronos) - “Non siamo ammalati di feticismo infrastrutturale, non abbiamo l’ossessione di buttare calcestruzzo ovunque – ha aggiunto il presidente – ma abbiamo il dovere di portare a compimento un’opera strategica nazionale, di concludere quello che oggi è il più grande cantiere aperto in Italia

Infrastrutture : Zaia su Pedemontana Veneta - abbiamo dovere di completare l'opera' (2) : (AdnKronos) - “È l’unica opera in Italia della quale l’Ente pubblico incasserà i pedaggi e quindi dobbiamo incentivarne l’utilizzo – ha aggiunto Zaia –. Ci aspettiamo un transito di 27 mila veicoli al giorno quando la superstrada sarà terminata. Non esiste un’autorità nazionale che certifichi gli st

Infrastrutture : Zaia su Pedemontana Veneta - abbiamo dovere di completare l'opera' : Vicenza, 3 giu. (AdnKronos) - “Avevamo ereditato un’opera che non aveva futuro e l’abbiamo trasformata in realtà. Per farlo serviva forza, determinazione e anche un po’ di passione”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’inaugurazione del primo tratto della Superstrada P

Infrastrutture : Per Pedemontana Veneta autorizzata apertura il 3 giugno : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - La Struttura di progetto Pedemontana Veneta, svolti tutti gli accertamenti necessari, ha comunicato al Concessionario SPV Spa l’autorizzazione alla messa in esercizio della prima tratta dell’infrastruttura viaria che si estende tra la A31 e Breganze. Domani il concessi