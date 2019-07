Martin Selmayr | il controverso segretario generale della Commissione Ue M5s | “Segno di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il suo nome è legato a doppio filo a quello di Ursula von der Leyen. Quando otterrà i voti dell’Eurocamera, visto che a quanto risulta otterrà la maggioranza, ileuropea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco, non sarà riconfermato nella sua carica attuale.e Ursula von der Leyen sono entrambi tedeschi ma in base ad una regola non scritta il, massimo ruolo amministrativo nell’esecutivo Ue, non può esserestessa nazionalità del presidenteeuropea. A febbraio del 2018 la nomina di, considerato un braccio destro di Jean-Claude Juncker, era stata oggetto di una forte contestazione da parte del Parlamento europeo per la modalità poco trasparente in cui era avvenuta. Già a dicembre Parlamento europeo aveva chiesto la testa del...

