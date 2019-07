Lega | Renzi | ‘da Casellati atteggiamento irrispettoso verso Parlamento’

Fondi russi a Lega - Matteo Renzi contro Salvini : “È una cosa enorme - è alto tradimento” : Il senatore Pd Matteo Renzi attacca il governo, e in particolare i due vicepremier, dopo il caso russia e dopo la vicenda Alitalia: "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo", ha scritto nella sua enews.Continua a leggere

Governo : Renzi - ‘tra Lega e Alitalia - esecutivo a casa’ (2) : (AdnKronos) – Renzi scrive su Salvini e il caso Russia: “Salvini dice di non aver preso un rublo, ma questo è ovvio: se avesse preso soldi dai russi sarebbe stato un reato, corruzione internazionale o finanziamento illecito. Ma già il fatto che i suoi abbiano chiesto soldi ai russi si configura come alto tradimento. è una cosa enorme”. “Vi immaginate cosa sarebbe accaduto se anziché collaboratori di Matteo Salvini, ...

Flat tax - Di Maio : “Inaccettabile farla con gli 80 euro del bonus Renzi. Lega trovi le coperture” : "Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80 euro per fare la Flat tax, o peggio aumentare l'Iva per fare la Flat tax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Di Maio torna sulla proposta fiscale della Lega, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.Continua a leggere

Renzi torna leader del Pd e attacca la Lega : tovarisch Salvini : Matteo Renzi nel primo giorno della grande Convention dei suoi comitati civici a Milano torna a parlare da leader del

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Lega : Parrini - ‘grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell’incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. è una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l’intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non piaccia alla ...

Renzi contro Salvini : “Non sa cos’è Legalità - se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto tradimento” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e la Lega per la vicenda dei presunti fondi russi al Carroccio: "Se quei soldi uno che stava con Salvini li ha chiesti, questo è alto tradimento nei confronti del nostro paese". Parlando del ministro dell'Interno Renzi aggiunge: "Salvini non sa cos'è la Legalità".Continua a leggere

Lega : Parrini - ‘grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell’incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. è una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l’intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non ...

Lega : Renzi - ‘da Casellati atteggiamento inaccettabile’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Casellati inaccetabile. Alla presidente del Senato chiedo che abbia rispetto delle prerogative dei parlamentari”. Lo dice Matteo Renzi a Milano dopo le tensioni ieri in aula al Senato con la presidente Maria Elisabette Casellati che ha definito ‘pettegolezzo’ la vicenda dei prestuni fondi russi alla Lega. L'articolo Lega: Renzi, ‘da Casellati atteggiamento inaccettabile’ ...

Lega : Renzi - ‘da Salvini e suoi collaboratori alto tradimento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia perso quei soldi, 65 milioni di dollari, ma il punto è che membri della deLegazione del vicepremier Salvini quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno presi è corruzione internazionale e se li hanno chiesti questo è alto tradimento e su questo alto tradimento a Salvini e ai suoi collaboratori bisogna chiedere spiegazioni”. Lo dice Matteo ...

Lega : Renzi - ‘da Casellati atteggiamento inaccettabile’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Casellati inaccetabile. Alla presidente del Senato chiedo che abbia rispetto delle prerogative dei parlamentari”. Lo dice Matteo Renzi a Milano dopo le tensioni ieri in aula al Senato con la presidente Maria Elisabette Casellati che ha definito ‘pettegolezzo’ la vicenda dei prestuni fondi russi alla Lega. L'articolo Lega: Renzi, ‘da Casellati atteggiamento ...

Lega : Renzi - ‘da Salvini e suoi collaboratori alto tradimento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia perso quei soldi, 65 milioni di dollari, ma il punto è che membri della deLegazione del vicepremier Salvini quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno presi è corruzione internazionale e se li hanno chiesti questo è alto tradimento e su questo alto tradimento a Salvini e ai suoi collaboratori bisogna chiedere spiegazioni”. Lo dice ...

Migranti : Renzi - ‘Salvini non sa cos’è Legalità’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perchè Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Salvini non sa cos’è legalità’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Lega : Renzi - ‘da Salvini e suoi collaboratori alto tradimento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia perso quei soldi, 65 milioni di dollari, ma il punto è che membri della deLegazione del vicepremier Salvini quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno presi è corruzione internazionale e se li hanno chiesti questo è alto tradimento e su questo alto tradimento a Salvini e ai suoi collaboratori bisogna chiedere spiegazioni”. Lo dice ...