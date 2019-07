Amici | gioia e disastro per Giordana Angi | Mi spiace | ma da ieri notte

liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Un momento d'oro per, ex protagonista di, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: ha infatti appena ricevuto il suo secondo disco d'oro per l'album e per il singolo Casa. Un successo dopo l'altro, insomma. Successo meritato: le sue interpretazioni sono infatti sp

teatrolafenice : ??«Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine» (Pa… - rulex220 : RT @Pina81770030: @rulex220 @Vandabio @bettypra @alberto080461 @Lucyluciana94 @LinaGarante @cmont4560 @onlyamour @Avissmon @sara309_60 @gel… - simonapalumbo3 : RT @Gabry32718565: Amici miei vi auguro un felice risveglio e una splendida giornata piena di gioia e serenità anche da parte del mio amore… -