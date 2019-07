Vincenzo Nibali | ‘Facile guardare la tv e criticare | il ciclismo vero è un’altra cosa’

Bahrain - le mani del regime sul ciclismo. Vincenzo Nibali cosa ne pensa? : Dopo il Gran premio di Formula 1 e le “baby-olimpiadi”, la famiglia reale al comando del Bahrain è in queste settimane al centro dell’attenzione per un ulteriore tentativo di sport-washing, ovvero l’uso dello sport per distogliere l’attenzione dalla drammatica situazione interna dei diritti umani. Al Tour de France, iniziato il 6 luglio, corre anche il nostro Vincenzo Nibali, già vincitore dell’edizione 2014. Nibali è il leader di ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Alla Grande Boucle non si improvvisa. Proverò a vincere una tappa” : Vincenzo Nibali respinge al mittente le critiche piovutegli addosso da più d’un tifoso: è lontano 8’03” da Thibaut Pinot, il primo dei big, e al Tour de France non ha più particolari ambizioni di classifica. Rimane la possibilità di vincere una tappa, ma del resto anche lui ben conosceva la propria posizione, come ammette senza particolari problemi alla Gazzetta dello Sport nella persona di Ciro Scognamiglio. Sul discorso ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali si concentra sulle vittorie di tappa : quali frazioni adatte allo Squalo? Tutti gli scenari : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France, lo Squalo si è attardato sull’ultima cote della tappa di ieri ed è giunto al traguardo con quattro minuti di ritardo dal gruppo dei migliori. Il siciliano ha alzato bandiera bianca e non lotterà per il podio in questa Grande Boucle, ora il mirino è puntato sulle singole vittorie di tappa e magari sulla conquista della maglia a pois come aveva dichiarato alla vigilia della partenza. ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Non si può essere sempre in forma” : Vincenzo Nibali a Saint Etienne ha ufficializzato il suo addio ufficiale ai sogni di gloria in questo Tour de France 2019. Dopo aver corso il Giro d’Italia sarebbe stato quasi utopistico pensare che il siciliano potesse puntare anche alla Grand Boucle, ma il sogno del podio di Parigi poteva non essere così impossibile. Le ultime tre tappe, invece, hanno ridotto a zero queste chance, e la spiegazione arriva direttamente dallo Squalo dello ...

Tour de France – Vincenzo Nibali sincero dopo il crollo nell’8ª tappa : “stare bene sempre non è semplice” : Nibali commenta il suo crollo nell’ottava tappa del Tour de France: le parole dello Squalo dello Stretto Giornata deludente, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto non è riuscito a tenere il pass dei suoi rivali, sulla salita della Cote de Jaillere, perdendo preziosissimo tempo e finendo lontanissimo in classifica generale, ormai fuori dai giochi per la lotta per la vittoria. AFP/LaPresse Il ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Se mi stacco è perché non ne ho più - faccio questo sport perché lo amo” : Giornata storta per Vincenzo Nibali al Tour de France 2019, lo Squalo si è staccato sull’ultima breve asperità di giornata ed è arrivato al traguardo con quattro minuti di ritardo dal gruppo dei migliori. Il siciliano si era presentato alla Grande Boucle dopo il secondo posto al Giro d’Italia e non era consapevole delle sue condizioni di forma, fin dall’inizio era in dubbio riguardo alla sua possibilità di fare classifica e ...

Vincenzo Nibali e Bahrein-Merida : perché? Un campionissimo ridotto a cacciatore di tappe : 45° a 4’25” dal vincitore di tappa Thomas De Gendt, Vincenzo Nibali ha tagliato il traguardo della Macon-Saint-Etienne affiancato dall’amico Alberto Bettiol, con il quale ama stare in compagnia e trascorrere ore tra battute e punzecchiature. Oggi, tuttavia, di allegro c’era ben poco, perché il Tour de France dello Squalo è finito. Il giorno della chiusura del Giro d’Italia 2019, il messinese non aveva lasciato molti ...

Vincenzo Nibali : ‘Nel finale ho pagato - la bici affondava’ : L’atteso primo arrivo in salita a Planche des Belles Filles ha dato una misura già sufficientemente chiara dei valori in campo tra i pretendenti al podio del Tour de France. Geraint Thomas e Thibaut Pinot hanno risposto bene a questo primo test in montagna, ed anche Quintana, Landa, Bernal e Porte hanno superato in maniera positiva la giornata. È stato invece respinto nettamente Romain Bardet, arrivato ad oltre un minuto dagli altri pretendenti ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho avuto buone risposte - ma non sono soddisfatto al 100%” : Vincenzo Nibali aspettava con ansia la sesta tappa del Tour de France 2019, l’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles doveva fornire delle risposte importanti alla Squalo che doveva capire il suo reale stato di forma e le sue vere velleità in questa Grande Boucle. Il siciliano ha pagato una cinquantina di secondi di distacco da Geraint Thomas (il migliore dei big), tutti persi nell’ultimo chilometro sullo sterrato con rampe ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali può fare classifica! Squalo non adatto al muro finale - il distacco resta contenuto : Vincenzo Nibali aspettava la sesta tappa del Tour de France 2019, il primo arrivo in salita doveva dare diverse risposte allo Squalo che cercava di capire il suo stato di forma e la condizione delle sue gambe dopo il secondo posto al Giro d’Italia. Il siciliano si è preparato alla Grande Boucle con un periodo in altura e c’erano tanti punti di domanda sulle sue possibilità di lottare per fare classifica in questa Grande Boucle, il ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali convincente sulle Cote. Lo Squalo attende l’esame La Planche des Belles Filles : Pronostico decisamente rispetto nella terza tappa del Tour de France 2019, una frazione decisamente spettacolare vinta da uno straordinario Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) con un attacco da autentico fuoriclasse sulla Cote de Mutigny, ad oltre 16 km dal traguardo di Épernay. La presenza di strappi particolarmente impegnativi ha provato parecchio fermento nel gruppo principale e la maggior parte dei protagonisti più attesi in ottica ...

Tour de France – Vincenzo Nibali esilarante dopo la seconda tappa : “al Giro la febbre - qui la caduta! Mi piace…” : Vincenzo Nibali soddisfatto dopo la cronometro a squadre: lo Squalo dello Stretto ironico al termine della seconda tappa del Tour de France E’ andata in scena oggi la seconda tappa del Tour de France: una prestazione positiva per la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali nella cronometro a squadre, chiusa a 15 secondi dal Team Ineos. Abbiamo fatto una buona cronometro, era una cronometro velocissima e ci siamo difesi bene. Non conosco ...

Vincenzo Nibali : ‘Buona cronometro - posso ritenermi soddisfatto’ : Test superato per Vincenzo Nibali e il Team Bahrain Merida. La seconda tappa del Tour de France proponeva una delle prove chiave della prima parte di corsa, la cronosquadre di 27 km intorno a Bruxelles, una prova in cui la squadra mediorientale aveva sofferto nelle passate stagioni. La campagna acquisti e il lavoro fatto in inverno hanno dato a Nibali e compagni quella spinta necessaria per restare in scia alle formazioni più forti e mettere un ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali supera il primo esame. Distacco esiguo da Bernal e Thomas - che vantaggio su Quintana e Bardet : primo esame superato in maniera estremamente brillante, la cronometro a squadre poteva incutere qualche timore e invece Vincenzo Nibali esce tra i grandi vincitori al termine della seconda tappa del Tour de France 2019. Lo Squalo si è presentato in terra transalpina con obiettivi non ancora ben chiari e da definire in corso d’opera, deve ancora scoprire quale sia la sua condizione di forma dopo il secondo posto al Giro d’Italia e non ...