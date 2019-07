Tuffi | Mondiali 2019 | sesto oro in sei gare per la Cina | trionfo per Shi e Wang nel

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Tutto come previsto ed era inevitabile, vista la tradizione in questa gara e la bravura della coppia cinese, per una volta non giovane, ma “esperta”: Shi Tingmao eHan (entrambe classe ’91), dominano la finale dal trampolino 3 metri sincro (prova nella quale le asiatiche non perdono da 21 anni ai), staccano la concorrenza e regalano alla propria nazione la sesta medaglia d’oro in seipreviste finora nei. Shi Tingmao, ma con Chang Yani, si era già imposta a Budapest 2017 e poi anche a Barcellona 2013 e Kazan 2015, assieme a Wu Minxia. Grande lotta dietro per la medaglia di bronzo, mentre il Canada vince in scioltezza l’argento: distante dalla, ma anche dalle altre coppie finite dietro. Va detto che a partee Canada, per l’appunto, non si sono viste squadre “stellari”. Il podio del Messico non era troppo ...

