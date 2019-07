Roma:sgombero palazzo occupato,proteste

"Odio la Lega", "Ora le case". Questi i cori intonati da alcune centinaia di manifestanti in protesta a, in via Pietro Bembo, contro loche si sta preparando dello stabile di V.Cardinal Capranica,a Primavalle.La zona è presidiata da agenti del Reparto Mobile della Polizia in assetto antisommossa. Circa 150 gli agenti schierati. Nella palazzina, un ex istituto scolastico, vivono circa 300 persone,tra cui 80 minori. L'operazione ha preso il via ieri sera. Per ora non sono stati segnalati momenti di tensione.(Di lunedì 15 luglio 2019)