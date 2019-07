Repubblica | De Laurentiis affila gli artigli per James Rodriguez

Repubblica : De Laurentiis tenta l'”all inn” sul mercato per sfidare la Juve di Sarri : Chi ha il portafoglio pieno detta le regole e il Napoli si è messo in una condizione invidiabile: potendo continuare a farlo Così Marco Azzi su Repubblica commenta l’avanzare di De Laurentiis sul mercato. Il presidente azzurro è in condizione di portare avanti più trattative e chiuderle avendo avuto cura di tenere in ordine i conti del club. Tanti i nomi in ballo tra James Rodriguez, Rodrigo e anche Mauro Icardi. I tifosi già sognano e ...