Lea Michele torna in tv ma per un film di Natale | i dettagli di Same Time | Next Christmas

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) La vita di Leaultimamente è molto cambiata. Il ricordo del suo amato Cory Monteith e proprio nei giorni scorsi, nel mese della sua morte, lo ha ricordato nuovamente mostrando i suoi tatuaggi a lui dedicati.Adesso nella sua vita c'è un altro uomo, il marito Zandy Reich, e presto ci sarà anche il ritorno in tv. La mitica protagonista di Glee ultimamente ha presto parte anche a The Mayor e Scream Queens, ma presto tornerà sul piccolo schermo ma non per un'altra serie tv ma per undiordinato da ABC e che la porterà alle Hawaii.https://www.instagram.com/p/Bzb01BLFgQE/Il network ha annunciato poco fa di aver ordinato ilvacanze, che vede come protagonista proprio Leache per l'occasione vestirà i panni di una giovane donna cheal resort dove anni fa ha incontrato il suo primo amore. A quel punto la "vecchia ...

fioriidipesco : Lea Michele io ti voglio bene - wukickthat : Sinceramente non riesco a farmi andare giù la scelta di far recitare Lea Michele, ma anche tutti gli altri membri d… - luthxrsexual : ashley tisdale e lea michele cantando dancing on my own é tudo pra mim -