Inter | Icardi tra i peggiori nei test fisici | si allenerà da solo ad Appiano

Calciomercato Juventus - FcInterNews : 'Paratici proporrà lo scambio Kean-Icardi' : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio ...

Perché l’Inter vuole cancellare Icardi dalla sua storia? Davvero tutto questo per Wanda? : Addio fascia di capitano Vittorio Macioce sul Giornale ripercorre la trama della telenovela tra Icardi e l’Inter alla ricerca delle eventuali responsabilità dell’attaccante argentino. Il giornalista parte dall’ultimo gol in nerazzurro prima di Natale, un cucchiaio su rigore. Da lì in poi comincia la trama che ha portato Mauro a lasciare il ritiro di Lugano e a continuare delle vacanze forzato sul lago di Como in attesa di una ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

Inter - Icardi in uscita : Conte avrebbe detto no allo scambio con Insigne : Ieri l'Inter ha fatto il suo esordio ufficiale in amichevole contro il Lugano, vincendo 2-1 e dando già importanti spunti su quello che sarà il gioco impostato dal nuovo allenatore, Antonio Conte. L'unica pecca riguarda gli attaccanti visto che contro gli svizzeri non c'era nessuno dei titolari a disposizione, con Politano infortunato, Lautaro Martinez in vacanza dopo la coppa America e con Mauro Icardi fuori dal progetto tecnico, come ammesso ...

Inter - Icardi sarebbe definitivamente fuori dal progetto nerazzurro : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientra nei piani del club come ammesso settimana scorsa dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Dopo la settimana di ritiro trascorsa a Lugano, e conclusa ieri con l'amichevole con la squadra di casa, la squadra è rientrata a Milano e in questi giorni partirà per l'Asia per la tournéé che vedrà la squadra ...

Mercato Juventus : Icardi minaccia l’Inter. Parole clamorose le sue : Mercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Icardi. L’argentino, dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter di comune accordo con la società, è sempre più lontano dall’ambiente nerazzurro. Il ragazzo non partirà per la Cina col resto del gruppo, chiaro sintomo che il suo tempo all’Inter è praticamente finito. Questo il comunicato col quale l’Inter […] More

Inter. Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano come Icardi : Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano. Il belga ha ricevuto lo stesso “trattamento” di Mauro Icardi. Radja è

L’Inter fa piazza pulita in ritiro - Nainggolan come Icardi : il belga rispedito a casa : Il club nerazzurro ha deciso di rispedire a casa anche Nainggolan dopo Icardi, anche il belga è fuori dai piani tecnici di Conte L’Inter continua a fare piazza pulita in ritiro e, dopo Mauro Icardi, ha rispedito a casa anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che non rientra più nei piani di Antonio Conte, ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato, prima di lasciare il centro di allenamento di Lugano. Una scelta già ...

Maxi Lopez disperato : “Icardi Interrompe le telefonate con i miei figli - ci soffro” : “Con Icardi c’è lo stesso rapporto che ho con Wanda. Molte volte ha interrotto le telefonate che avevo coi miei figli”. A dirlo è Maxi Lopez, ospite della trasmissione “Podemos Hablar”. “Quando una persona cerca di danneggiare un’altra attraverso i bambini non è bello. Ma non per me, io riesco a gestirla, ma per i bambini. Mi chiedono perché non sono andato alla partita o perché non li chiamo, ma ...

Icardi via dal ritiro dell’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

Mauro Icardi dopo che l’Inter lo ha escluso dal ritiro : “Resto qua due anni - prendo lo stipendio e non mi muovo” : “Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo”. A leggere Repubblica, quello di Maurito Icardi è un vero braccio di ferro contro la sua società, che nella giornata di ieri lo ha estromesso dal ritiro di Lugano, dove la squadra ha iniziato la preparazione sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. A leggere il quotidiano romano, la reazione dell’argentino è stata durissima: Icardi era ancora convinto di potersi ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...

Icardi lascia il ritiro - decisione presa d'accordo con Inter : Mauro Icardi rientrerà a Milano dal ritiro nerazzurro di Lugano. Lo ha comunicato l'Inter con una nota. "Il club e l'attaccante argentino

Libero : doppio autogol. Tra l’Inter e Icardi nessuno esce vincitore : Chiaro e incisivo come sempre il titolo di Libero sulla vicenda Icardi all’Inter che sembra giunta al capitolo finale.Ancora non si conosce quale sarà la destinazione dell’argentino, ma quella che è sicuro è la sua partenza da Milano. Inter e Icardi la rottura definitiva Ieri Mauro ha lasciato definitivamente il ritiro di Lugano dove la società lo aveva convocato solo per rispettare gli obblighi contrattuali, svaniscono così le sue ...