Crescenzo Coppola entra nel Comitato Scientifico dell’ANGI 

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo, con la prestigiosa partecipazione di, Innovation Manager e Head of Sales Business Market per il Gruppo Tim Spa. Il nuovo ingresso porterà ulteriori competenze ale all’intera associazione, andando ad impreziosire la comunità di innovatori, sempre in prima linea per il mondo innovazione e, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale. 1)crediamo che la tua storia ed il tuo percorso possano essere di grande esempio per il nostro network. Ce la ...