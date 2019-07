Valentina Vignali | inconveniente durante le vacanze col fidanzato

Valentina Vignali e Giorgia Crivello - è lite social : 'Non so perché mi insulta da mesi' : Scontro a distanza sui social tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, le quali in queste ore si sono scambiati degli infuocati messaggi al vetriolo che non sono passati inosservati tra i fan. Per chi non lo sapesse le due influencer hanno avuto in comune lo stesso uomo: Stefano Laudoni, ex fidanzato della Vignali e attualmente impegnato sentimentalmente con la Crivello. Tutto è nato da un post con una didascalia provocatoria che ha pubblicato ...

Valentina Vignali sposa! La foto con l’abito bianco spiazza tutti : Valentina Vignali ha spiazzato tutti pubblicando su Instagram una foto in cui indossa un abito da sposa. In verità non si vede nella sua interezza, ma a conferma che è un vero vestito per le nozze è l’emoticon pubblicato dalla cestista... una donna che indossa un velo bianco. Pubblicata su Instagram la foto con l’abito da sposa, Valentina Vignali ha ricevuto innumerevoli messaggi.\\ “Auguri e figli maschi!”; “Ma quando vi sposate?”; “Avete già ...

Valentina Vignali su Instagram : "Mai fatto uso di droghe" - : Alessandro Pagliuca Valentina Vignali sbotta su Instagram e lo fa perché qualcuno l'ha accusata di fare uso di droghe dopo aver notato il suo improvviso calo di peso Torna ad attirare l’attenzione del gossip Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia è ingrassata molto, lei stessa dopo il reality ha ammesso di aver preso ben ...

Sei tornata in te! Valentina Vignali sempre più magra e sexy : Da quando Valentina Vignali ha partecipato al Grande Fratello 16 è entrata prepotentemente nel mondo del gossip. Cestista di grande successo, con alle spalle una storia travagliata con il collega Stefano Laudoni, la Vignali è stata molto criticata a causa dei chili presi durante la sua permanenza all’interno della casa.\\ Una su tutte Francesca Cipriani, che sui social aveva pubblicato un collage di foto prima (su Instagram) e dopo (all’interno ...

Valentina Vignali attrice in “Riccione” - il web film della Rai : Dopo l'esperienza del Grande Fratello, Valentina Vignali al centro delle cronache rosa per i commenti sui chili di troppo accumulati durante il reality, adesso è impegnata in un film web per la Rai. Prodotto da Rai Pubblicità, il prodotto della durata di 30 minuti si chiama "Riccione" e vede un cast con molti volti noti della tv e del web.Continua a leggere

Mai così sexy! Valentina Vignali - cascata di capelli azzurri e giacca aperta : Valentina Vignali ha partecipato all’ultimo Grande Fratello Nip ma era già molto conosciuta come cestista e anche come influencer. Su Instagram vanta un seguito di oltre 2 milioni di fan, anche se dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà pare che il numero dei followers sia andato a picco di quasi 1000 unità al giorno. Motivo? C’è chi dice che abbia lasciato la Vignali vista al GF sia sembrata un’altra persona rispetto alle foto condivise sui ...