Ragusa | bimbi investiti dal Suv a Vittoria | è morto anche il 12enne Simone

Ragusa - guida sotto effetto di birra e coca - travolge due bimbi : Alessio muore a 12 anni : "Avevo bevuto birra e sniffato cocaina". Il 37enne Rosario Greco, pregiudicato e figlio di un affiliato ai clan mafiosi locali, arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test, ha voluto 'anticipare' agli agenti i risultati delle analisi cui è stato sottoposto. Ha confessato che era in condizioni proibitive per mettersi alla guida. Eppure l'ha fatto lo scorso giovedì sera prima delle 21:00 quando a bordo di un Suv, ...

Ragusa : bimbi falciati da suv - sempre gravissimo il piccolo Simone : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Versa sempre in gravissime condizioni, in pericolo di vita, il piccolo Simone, il bambino di 11 anni, falciato sull’uscio di casa a Vittoria (Ragusa) da un suv, insieme con il cuginetto Alessio, di 12 anni, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Al bambino sono state amputate entrambe le gambe. “Purtroppo non abbiamo ...

I bimbi investiti a Vittoria : nel Suv quattro rampolli della mafia Ragusana : Tutti pregiudicati, uno è il figlio del boss condannato per le minacce a Paolo Borrometi, un altro arrestato per tentato omicidio