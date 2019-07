Festa di nozze per Tiziano Ferro e Victor Allen

Taiwan legalizza le nozze gay : è la prima volta in Asia - Festa a Tapei : Taiwan ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso ed è diventato in questo modo il primo paese Asiatico a rendere legali le nozze gay. La nuova legge garantirà alle coppie dello stesso sesso protezioni legali simili a quelle già previste per i matrimoni eterosessuali. La legge è stata approvata a larga maggioranza dai deputati Taiwanesi e anche la presidente Tsai Ing-wen aveva espresso il suo favore poco prima del voto scrivendo ...