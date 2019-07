Baranzate | il giallo di Stefano Marinoni | i carabinieri proseguono le indagini

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019), idraulico 22enne didi Bollate (Milano), è stato ritrovato morto nelle campagne tra Arese e Mazzo di Rho. Il suo caso, però, non può ancora considerarsi chiuso. Troppe cose, infatti, non convincono gli inquirenti. Le fratture, considerate anomale e sospette, potrebbero essere compatibili sia con una caduta dall'alto che con un'aggressione. I genitori sconvolti, non vogliono credere che il loro ragazzo si sia suicidato senza nemmeno lasciare due righe di spiegazione. Si indaga su tutte le pisteè stato ritrovato senza vita, nella tarda mattinata di venerdì 12 luglio, sotto un traliccio dell’alta tensione in un campo abbandonato tra i comuni di Arese e Mazzo di Rho. Il corpo del giovane idraulico era già in avanzato stato di decomposizione (per via delle alte temperature registrate nei giorni scorsi), ma il medico legale è comunque riuscito ad ...

