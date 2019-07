Napoli-Benevento in televisione su Sky | la formazione di Ancelotti imbottita di giovani

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019)di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' ildi Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così lasaràdi: dove vederla in diretta streaming e in tvsarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky. Il colosso di Murdoch dedicherà, a partire dalle 17,30, il canale Sky Sport serie A alla trasmissione del match, mentre la differita in chiaro dell’incontro andrà in onda alle 20,40 su Tv8 e alle 21 su TeleLuna. Attiva anche la diretta streaming da seguire con la App Sky Go da tutti gli ...

