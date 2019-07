Risotto cremoso al salmone

cosacucino.myblog

(Di venerdì 12 luglio 2019)alIngredienti 250 g di riso Arborio 100 g di crema al50 g diaffumicato uno scalogno mezzo bicchiere di vino bianco secco un cucchiaino di doppio concentrato di pomodoro un litro di brodo di pesce un limone non trattato erba cipollina 20 g di burro sale Preparazione 1) Stufate lo scalogno tritato fine in una casseruola con il burro e un mestolino di acqua calda per 2-3 minuti; unite il riso e tostatelo per mezzo minuto, mescolando; bagnatelo con il vino, fatelo evaporare, aggiungete il concentrato e portate ila cottura unendo il brodo bollente, poco alla volta. 2) Aggiungete, a fine cottura, la crema di, spegnete il fuoco e mescolate fino ad amalgamare il composto. Suddividete ilnei piatti caldi, disponete al centro con garbo una fettina diaffumicato e cospargete tutto con la scorza di mezzo ...

