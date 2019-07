Senso di vuoto | cosa è e come combatterlo

ideegreen

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tutti prima o poi ci scontriamo con ildi, anche se facciamo finta di nulla. Quando termina un’esperienza che ci ha tenuti impegnati per molto tempo, quando salta un impegno su cui contavamo, quando viene a mancare un amico o si trasferisce. Questi sono casi in cui ildiha un motivo definito, ci sono però delle volte in cui la sensazione sembra nascere dal nulla ed è la volta che ha radici più profonde che siamo chiamati ad indagare, per tornare a sorridere. (altro…)diè eIdee Green.

