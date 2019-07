RepNa | Domani le visite mediche di Manolas

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nonostante il contratto di Kostassia stato depositato in Lega undici giorni fa, l’acquisto non è ancora ufficiale. La cosa non deve meravigliare, scrive l’edizione partenopea di Repubblica: il Napoli sul mercato è un diesel, abituato a muoversi con circospezione e tempi lunghi. Il grecosi sottoporrà alle. E’ lecito supporre che, poi, arriverà il tweet ufficiale. L'articololediilNapolista.