M5s perde pezzi | Galantino lascia gruppo Camera e passa a Misto

M5s : gruppo Camera perde pezzi - Galantino passa al Misto : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – perde un pezzo, ma potrebbero seguirne altri nei giorni a venire, il M5S alla Camera. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti del Movimento, il deputato Davide Galantino avrebbe deciso di lasciare e ‘trasferirsi’ al gruppo Misto. Tace il parlamentare, mentre i colleghi a Montecitorio sono piuttosto sorpresi dalla decisione, per ora nota a pochi. Galantino è considerato molto vicino ...

Sondaggi politici elettorali : allungo della Lega - perde ancora terreno il M5s : I nuovi Sondaggi politici di SWG sono stati pubblicati da parte del TG La7. Gli orientamenti di voto nell’ultima decade del mese di giugno evidenziano un incremento del vantaggio della Lega rispetto ai rivali. Continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che vede scappare davanti a sé anche il Partito Democratico. Alle loro spalle, poi, si riprende la posizione ai piedi del podio Forza Italia, anche se non può certo vantare di avere un ...

Alessandro Di Battista umiliato da Carelli : "Se diventa il capo il M5s perde l'altra metà dei voti" : metà del Movimento 5 Stelle, sotto sotto, sta con Alessandro Di Battista e spera nella staffetta con Luigi Di Maio. In quella metà però non c'è Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e deputato grillino dal marzo 2018. "Sono sorpreso dalla escalation delle sue presenze pubbliche e, detto fuori dai

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Salvini : “Rousseau? Attesa bizzarra - Lega non ha tempo da perdere”. E sfida M5s : “Stop a codice Appalti per due anni” : “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o la Lega non ha tempo da perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su ...

Luigi Di Maio : “Il M5s non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5s perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Europee - Di Battista : “Passo indietro di Di Maio? No - si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s” : Vertice del Movimento 5 stelle in corso al Mise. I primi ad arrivare sono Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone, seguiti poco dopo da Stefano Buffagni, Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli, Carlo Sibilia, vincenzo Spadafora e Alfonso Bonafede oltre allo staff della comunicazione capitanato da Rocco Casalino. “Si vince e si perde tutti insieme” afferma Di Battista. “Bisogna rimanere ...

Elezioni comunali Livorno - primi risultati : il M5s perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

