Diretta Usa Ucraina | risultato 85-63 | streaming video | Usa campioni! | Universiadi

ilsussidiario

(Di giovedì 11 luglio 2019)Usa: infoe tv della partita di basket maschile, valida come finale per la medaglia d'oro per le2019 di Napoli.

fvknbratz : RT @poetssea: che bello vedere come le calciatrici degli usa si sentono liberissime di parlare del loro orientamento sessuale e di baciare… - rosestobecky : RT @poetssea: che bello vedere come le calciatrici degli usa si sentono liberissime di parlare del loro orientamento sessuale e di baciare… - rennydee : ? E' il dato che fa da ago della bilancia per un taglio dei tassi USA 0.25 o 0.50? ? Non puoi mancare alla diretta… -