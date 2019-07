Crosetti | “Sul nuovo impianto multifunzionale di Milano | se ti schieri | o sei vecchio o

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lungo commento sullo stadio didi Mauriziosu Repubblica che coglie il centro del dibattito sugli impianti in Italia dove manca una regolamentazione generale e unica. Però in Italia ognuno si fa, o non si fa, lo stadio che vuole. Manca un’idea condivisa. I privati e i club investono, propongono e aspettano. San Siro si butterà giù in pochi colpi e non mancano le diverse fazioni di conservatori e innovatori che si danno battaglia sul tema, ma anche lì ribatte l’opinionista non è facile mediare Se ti, o seio sei cinico. Ildista nascendo come tutte le realtà italiane, portando con sé più dubbi e domande che certezze. Dentro 750 pagine di dossier (Dostoevskij è invidiosissimo) ci sono più domande che risposte, e comunque buona lettura di questo voluminoso classico da ombrellone. Gireranno tanti soldi, tanto ...

