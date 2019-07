Autonomia | ancora una fumata nera | dopo vertice a Palazzo Chigi

Autonomia : si tratta ancora - nuovo vertice giovedì mattina : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Si tratta ancora . Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’ Autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee , parla Luigi Di Maio . Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Governo - ancora divergenze - Giorgetti : 'No al rimpasto - vogliamo Autonomia' : Le elezioni europee sono sempre più vicine. Mancano davvero pochi giorni e la politica italiana potrà confrontarsi con quelli che saranno i risultati di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per vari aspetti, a partire dal futuro dell'esecutivo. Lega e Movimento Cinque Stelle, a giudicare dagli ultimi scontri dialettici, sembrano aver interrotto la luna di miele, che forse non era mai iniziata, ma che veniva rimpiazzata da un'unità ...