ArcelorMittal | precipita gru per il maltempo e un giovane operaio è disperso

(Di giovedì 11 luglio 2019) All'ex Ilva di Taranto il forte vento ha fatto cadere una gru: ancora in corso le ricerche dell'. Ilha causato il tragico incidente mortale, immediati i soccorsi. A causa delle forti raffiche di vento e ilche ieri ha flagellato la Puglia, allo stabilimentota una gru nel mare nella serata di mercoledì 10 luglio. Tragedia all'ex Ilva: vittima un altroUna violenta grandinata ha messo in ginocchio il centro Italia e nel pomeriggio la perturbazione si è spostata in Puglia. Dalla provincia di Bari al tarantino e al brindisino si è abbattuta sul territorio un'ondata diche ha causato diversi disagi. La situazione critica è stava aggravata da una tromba d'aria, piogge torrenziali e grandine. La Protezione Civile aveva già emesso per la giornata di mercoledì l'allerta gialla per l'intensità dellezioni. Sul ...

