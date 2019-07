Teresa e Salvatore esclusi da Uomini e donne | lui sbotta su IG | ' Non posso rispondere io'

Teresa e Salvatore scomparsi. Perché non vengono più invitati a Uomini e Donne? La risposta gela i fan : Ve li ricordate Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due formano una delle coppie più solide e longeve che si sono formate negli studi di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Insieme da più di quattro anni, Terry e Salvo si sono sposati e si amano tantissimo. Ma come in molti hanno notato sono definitivamente scomparsi dalla televisione: non si fanno più vedere. Nessuna traccia dei due da Barbara D’Urso, ...

Gossip UeD : Teresa Cilia e Salvatore tornano come ospiti? Parla lei : Salvatore e Teresa tornano a Uomini e Donne? La rivelazione di lei lascia poche speranze Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo formano una delle coppie più amata dai numerosi fan del Trono Classico di Uomini e Donne. I due si sono anche sposati, mostrando di nutrire l’una per l’altro un sentimento vero e sincero. Ma come mai non sono mai tornati dove tutto è iniziato per Parlare al grande pubblico del loro amore? A questa domanda ha ...