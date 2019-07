Paola Barale | Lasciai la Ruota della Fortuna e Mike non mi rivolse più la parola

Paola Barale torna in tv e si sfoga su Raz Degan : “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”. Parole di Paola Barale che è tornata in tv ospite del programma Non disturbare, condotto da Paola Perego nella tarda sera di RaiUno. A chi si riferisce? Ovviamente al suo ex compagno, Raz Degan che ammette di aver amato molto: “Mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire ...

Paola Barale a Non Disturbare : “Ho fatto una visita neurologica” : Paola Perego intervista Paola Barale a Non Disturbare, che svela: “Ho avuto problemi di memoria” Si è raccontata con una lunga ed emozionante intervista Paola Barale nella seconda puntata di Non Disturbare, con Paola Perego, anticipando l’ospitata con una foto postata sui social, alla quale ha allegato come stato, scherzosamente: “Mai avrei pensato di finire a letto con una donna!”. Intervistata dunque dalla padrona ...

Paola Barale torna in tv - si confessa su Raz Degan! E incanta in bikini su Instagram : Paola Barale torna in tv, ospite di Paola Perego a Non disturbare su Rai Uno. Nell’intimità di una camera d’albergo, la presentatrice scopre il lato privato della showgirl che racconta della sua carriera e del suo amore per Raz Degan. La Barale parla della sua infanzia a Fossano, dei primi passi in televisione quando giocava sulla somiglianza con Madonna, dell’incontro con Mike Bongiorno che ha segnato una svolta. E poi naturalmente la lunga ...

Tagli di capelli per l'estate : il caschetto di Paola Barale e il colore 'mustard yellow' : Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli; in particolare sarà di tendenza il caschetto della bella Paola Barale, da copiare assolutamente. L'hairstyle in questione sarà perfetto in ogni occasione. Nuova chioma Paola Barale è sempre la prima a lanciare nuove mode e ultimamente sta sfoggiando un bel caschetto. La lunghezza di questa capigliatura arriva sopra le spalle: inoltre per completare il tutto sono presenti delle ...

Mediaset - Paola Barale e i sussurri a Cologno Monzese : tutto pronto - il progetto che scalda il palinsesto : tutto pronto o quasi a Mediaset. Alberto Dandolo su Oggi annuncia che Paola Barale potrebbe a breve tornare in video con un "nuovo, impegnativo progetto". Leggi anche: La Venier interrompe l'intervista alla Barale, sfogo in diretta e ovazione a Domenica In Dettagli ovviamente ancora top secret, anch