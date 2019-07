huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) I posti in spiaggia già sold out di buon mattino, un diverbio tra une idi undi(Bari) per la richiesta di unasu cui godersi il sole in buona posizione, ilda parlamentare esibito di fronte alle forze dell’ordine giunte sul luogo per calmare gli animi. Questa, in sintesi, la vicenda che ha coinvolto ildel Partito democratico Ubaldo Pagano e i proprietari di uno stabilimento del litorale barese.“La sua reazione ha recato disturbo ai nostri ospiti che in quel momento facevano colazione”, dicono idelsulle pagine di Repubblica. Istantanea la replica di Pagano: “Non ho alzato la voce. Chi mi conosce sa che non lo farei mai. Ho tirato fuori ilsolo perché non avevo altri documenti”.La vicenda è stata ricostruita dallo stessocon un lungo post su ...

call_the_kernel : RT @HuffPostItalia: Deputato Pd litiga coi gestori di un lido di Monopoli per una sdraio e mostra tesserino da deputato - HuffPostItalia : Deputato Pd litiga coi gestori di un lido di Monopoli per una sdraio e mostra tesserino da deputato - Yogaolic : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Deputato pd litiga al lido di Monopoli: 'Datemi il posto in prima fila'. E arriva la polizia -