Cinque società di giochi si uniscono per creare un piano di lavoro che elimini i periodi

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Come ormai sappiamo da tempo, all'interno dell'industria videoludica molti studi mettono pressione agli sviluppatori, facendoli lavorare anche di notte e talvolta addirittura senza compensi e straordinari in busta paga. Questo fenomeno detto "crunch" obbliga i dipendenti a sottostare a determinati comportamenti, pena il licenziamento.Come riporta Polygon, oraaziende di videohanno deciso di collaborare per stilare undiche consenta di eliminare idi crunch. I leader delle risorse umane di Big Huge Games, Bungie, Certain Affinity, Wooga e Zenimax si uniranno assieme all'organizzazione no profit Take This per affrontare questo tema che affligge l'industria dei video."Daremo un'occhiata alle esperienze e ai dati di ciascuna azienda", ha affermato l'executive director di Take This, Eve Crevoshay. "Alcune aziende sono brave in una cosa e cattive in ...

CornerMessina : #FCMessina L'approfondimento: le 5 W del giornalismo per entrare nel mondo della nuova società di Arena… - MosaicoCEM : Cinque famiglie, dai Ghetti a Mussolini. Un memoir letterario, una storia di alta borghesia, Risorgimento e nobiltà -