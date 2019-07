Ong | l' editoriale di Feltri contro il Pd | ' Nessuno si intenerisce per italiani disperati'

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) È, ancora una volta, attraverso un pungenteapparso su Libero che Vittoriomanifesta il proprio punto di vista su alcune vicende che, nelle ultime settimane, hanno riguardato l'attualità. Il caso Sea Watch, la gestione dei migranti e l'attenzione data al problema dal partito Democratico è finita nel mirino del giornalista. In particolare le sue considerazioni nascono da quella che sarebbe stata una cena offerta da un parlamentare del Pd, il senatore Davide Faraone, ad alcuni naufraghi. Un gesto che non è la base di parole di contestazione scritte da, ma lo spunto per sollevare perplessità sul fatto che in Italia si rischia di dare le giuste attenzioni a qualcuno che, come i migranti, le merita, rischiando però di dimenticarsi diche avrebbero bisogno della stessa dose di assistenzialismo.condivide l'umanità verso i migranti Il punto di vista ...

CouponOfferte : RT @FrancescoDeBen8: La Caporetto dei liberali Mini thread Con editoriale sul Messaggero di oggi l’ex magistrato Carlo Nordio ha affermato… - FrancescoDeBen8 : La Caporetto dei liberali Mini thread Con editoriale sul Messaggero di oggi l’ex magistrato Carlo Nordio ha afferm… -