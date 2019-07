Juventus | la spalla di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal City | piace Gabriel Jesus

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Lainizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti della società ma anche per ottenere un tesoretto utile per ulteriori investimenti. Alcune cessioniro riguardare il settore avanzato, in particolar modo secondo Rai Sport, laavrebbe individuato la punta ideale per il gioco di Maurizio Sarri in, brasiliano che gioca nel Manchester. Il giocatore è stato protagonista nella vittoria del Brasile in ...