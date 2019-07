Berrettini | demolito da Federer | la prende bene | Quanto ti devo pagare per la

ATP Halle – Matteo Berrettini va come un treno - demolito in due set il russo Khachanov : l’azzurro vola in semifinale : Berrettini stacca il pass per la semifinale del torneo di Halle, superando Khachanov in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 Matteo Berrettini viaggia come un treno, staccando il pass per la semifinale del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. L’azzurro supera senza fronzoli Karen Khachanov, numero 9 del ranking ATP e terza testa di serie, già battuto ...