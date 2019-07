Spacciatori tunisini minacciano agenti | Ti sgozziamo come una capra

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Salvatore Di Stefano I due nordafricani, irregolari e con precedenti, sono stati colti in flagranza di reato con 20 dosi di marjuana e condotti in questura. Qui le minacce choc agliche li hanno arrestati La polizia di Rimini lo scorso venerdì notte durante un controllo di routine ha colto in flagranza di reato duedi 39 e 45 anni, sorprendendoli in atteggiamenti alquanto sospetti all'interno del parco Murri della città romagnola. Secondo Rimini Today i nordafricani sono stati sorpresi dagliin una zona piuttosto buia del parco. Appena viste le divise hanno cercato di allontanarsi ma questa manovra ha richiamato l'attenzione dei poliziotti, i quali hanno successivamente rinvenuto un bilancino di precisione in una zona molto vicina a quella dove ierano stati visti inizialmente. Le forze dell'ordine hanno così raggiunto i sospetti e ...

