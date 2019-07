Sky | “Parliamone” | la risposta di Wanda Nara a Giuntoli

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) A Sky Sport 24, tra le altre notizie di mercato si parla anche di Mauro Icardi alla Juve. Dal momento che il Pipita sta aprendo alla possibilità di passare alla Roma, si fa strada l’idea che i bianconeri facciano un’offerta per l’argentino. Ma in questa trattativa non va dimenticato il Napoli “La situazione di Icardi sarà piuttosto lunga da definire. C’è stato un contatto, una telefonata traper chiedere la disponibilità per l’offerta verbale formulata dal Napoli che è molto vicina a quanto Mauro chiedeva all’Inter nel rinnovo del contratto. 60-65 milioni al club nerazzurro e 7,5 più bonus al giocatore. Per la prima volta c’è stata l’apertura all’azzurro Napoli. ‘Parliamone’, avrebbe detto” L'articolo Sky: “Parliamone”, ladisembra ...

napolista : Sky: “Parliamone”, la risposta di #WandaNara a #Giuntoli Per la prima volta #Icardi apre alla possibilità di passar… -