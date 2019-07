Nel 2018 torna a crescere il deficit commerciale dell’Italia rispetto alla Cina

Frongia : partito bando per albero di Natale - vogliamo successo come Nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione Nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Tour de France 2019 - Steven Kruijswijk possibile sorpresa. Già quinto Nel 2018 - nel 2016 sfiorò un Giro d’Italia… : Steven Kruijswijk potrebbe davvero essere la grande rivelazione del Tour de France 2019, oggi l’olandese si è messo in luce durante la cronometro a squadre andata in scena a Bruxelles e ha dominato la prova contro il tempo insieme alla sua Jumbo-Visma che ha potuto conservare la maglia gialla con Mike Teunissen. Il capitano per la classifica generale ha guadagnato un tesoretto importante nella capitale belga, i 27 km di un percorso poco ...

La giravolta di Renzi sui migranti - quando Nel 2018 diceva : “Grazie Minniti e Gentiloni per lo straordinario lavoro” : Era il 12 febbraio del 2018. Matteo Renzi era segretario del Partito democratico e a Firenze, dal palco, è pronto a tirare la volata al proprio partito in vista delle elezioni del 4 marzo. In platea, l’allora ministro dell’Interno, Marco Minniti. Ed è proprio all’ex titolare del Viminale che si rivolge il senatore di Scandicci in tema di gestione dei flussi migratori: “Se gli sbarchi sono venuti meno è grazie ...

INPS : Nel 2018 evasi 1.117 milioni di euro di contributi : È stata resa nota oggi la relazione programmatica 2020-2022 dell'INPS, presentata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy e da un documento che lo accompagna emerge che nel 2018 i contributi evasi sono stati di 1.117 milioni di euro. Per questo nel documento viene indicato tra gli obiettivi a breve termine quello di "potenziare l'efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti".Tra gli ...

Nel 2018 scambi commerciali via mare per 253 - 7 miliardi : In Italia cresce la componente internazionale del trasporto marittimo. Valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia nel 2018 è 253,7 miliardi

Inps - Nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Ecomafie - il dossier di Legambiente : “Nel 2018 impennata reati nell’agroalimentare - nei rifiuti e nel cemento selvaggio” : Impennati i reati nel ciclo del cemento e nell’agroalimentare, ma aumentano anche quelli nel settore dei rifiuti e contro gli animali. La Campania è in testa alla classifica regionale per numero di reati ambientali, mentre tra le province con il più alto numero di illeciti ci sono Napoli, Roma e Bari. Sono i dati di ‘Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’ raccolti da Legambiente nel suo report annuale. Un ...

Economia - cresce l’export della Sicilia Nel 2018 : Nell’anno 2018 l’export della regione Sicilia ha toccato gli 11 miliardi di euro facendo registrare un aumento rispetto al 2017 del 15,3%. Considerando i dati al netto del settore petrolifero (che pesa circa il 60% sull’export della Sicilia) l’export ha registrato lo scorso anno un massimo storico, quasi 4,5 miliardi di euro complessivamente, posizionandosi nel panorama nazionale al secondo posto per tasso di crescita. Non vanno ...

Istat - in 157mila via dall’Italia Nel 2018. Crescono expat che tornano dall’estero : L’Istat aveva già parlato della fuga degli italiani all’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 le persone che hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332mila del 2018 mentre le cancellazioni dall’anagrafe ...

Istat - 157mila persone via dall’Italia Nel 2018. Crescono gli italiani che ritornano dall’estero : L’Istat aveva già parlato della fuga degli italiani all’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 le persone che hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332 mila del 2018 mentre le cancellazioni dall’anagrafe ...

L'Italia si spopola - dice l'Istat. Nel 2018 persi 124 mila residenti e -4% di nascite : Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente in Italia è inferiore di oltre 124 mila unità rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'Istat sottolineando che si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400 mila i residenti in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d'Italia. Record negativo per le nascite che hanno toccato il livello più basso dall'Unità d'Italia. Il calo è in ...

Energia - ENEA : con l’ecobonus 3 - 3 miliardi di investimenti Nel 2018 - 39 miliardi dal 2007 : Oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). È questo in estrema sintesi il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Il dato emerge dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA presentato oggi a Roma ...

Juventus - crescono le visite al Museum : +15% Nel 2018/19 : Prosegue la crescita nei numeri di visitatori allo Juventus Museum. Come rende noto la società bianconera, nel 2018/19 le cifre sono cresciute del 15% rispetto alla stagione precedente. “La chiusura della stagione 2018/19 racconta di numeri incredibili per lo Juventus Museum, anzi, racconta di numeri da record. Cominciando con quello dei visitatori, che parla di […] L'articolo Juventus, crescono le visite al Museum: +15% nel 2018/19 ...