Napoli | idea di De Laurentiis per tentare Icardi | Wanda Nara nel film natalizio RUMORS

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Napoli - Wanda Nara sulla strada di Icardi : l’idea di De Laurentiis : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia ...

Sarri - Napoli ha confuso piccole debolezze umane con grandi ideali collettivi : Siamo proprio sicuri che Sarri si sia fatto corrompere dai soldi e dal fascino del potere? Siamo certi che abbia rinunciato per ambizioni agli ideali alti che i napoletani (anche i più illuminati) gli avevano attribuito? E se invece Sarri fosse sempre stato questo: semplicemente un professionista ambizioso e con legittime aspirazioni importanti (anche economiche) ma con qualche difettuccio caratteriale? Se i tifosi partenopei avessero ...

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...

Per il CorMez c’è un’altra idea dal Real. Il Napoli pensa a Sergio Reguilon : Con Mario Rui che piace tanto al Milan, intenzionato ad acquistarlo dopo aver realizzato qualche cessione, il Napoli pensa a un altro terzino sinistro. Un’idea, scrive il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe essere quella di Sergio Reguilon, del Real Madrid. Classe ’96, nazionale Under 21, nella scorsa stagione ha totalizzato 18 presenze. L’asse Napoli-Real Madrid, questa estate, sembra essere parecchio affollato. L'articolo Per ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Gazzetta : il Parma cambia idea e tratta con il Napoli per tenere Inglese : Il Parma cambia idea e, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a riscattare Sepe come già deciso, punta a trattenere Inglese. Il ds Faggiano ha già intavolato le trattative con il Napoli per capire le reali possibilità i avere ancora il bomber in attacco per la prossima stagione, mentre anche il Bologna lo ha richiesto. Insieme a lui la società emiliana tratta anche per il prestito di Grassi. Per il Napoli si tratta sicuramente di una buona ...

Gazzetta – Napoli - calciomercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea sugli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...