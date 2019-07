Leonardo annuncia | “De Ligt non verrà al PSG | Neymar può partire”

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019)chiude le porte all’arrivo di Dee apre a una partenza di: “Denon? Deve esserci l’offerta giusta”.“powered by Goal”Rendendo noto tramite un comunicato ufficiale il fatto cheoggi non si è presentato senza avvisare agli allenamenti per il ritiro pre-stagionale, il Paris Saint-Germain ha voluto condannare il comportamento tenuto dal brasiliano, sottolineando di fatto una frattura che si è creata tra lui e il club.Una situazione della quale ha parlato direttamente il direttore sportivo dei francesi, intervistato da ‘Le Parisien’.“Non era presente all’allenamento. Doveva arrivare ma non è arrivato anche se sapeva che avrebbe dovuto essere lì. Studieremo le misure da adottare, come avremmo fatto per qualsiasi dipendente. Lo faremo anche per lui”.Il dirigente brasiliano ha poi ...

