Belen e Stefano De Martino | ‘luna di miele’ | l’unione fa la forza

Ti mangio tutto! Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino passione alle stelle : La showgirl argentita e l'ex ballerino di Amici si stanno godendo giorni di relax nell'amata Ibiza. La passione è alle stelle come testimoniano le foto e i video condivisi sui social dalla coppia. Ibiza è il nido d'amore del ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia si rifugia con sempre più frequenza nella splendida isola delle Baleari per vivere momenti di amore e soprattutto passione. In queste ore Belen ...

Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle Baleari il 20 settembre : Seconde nozze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che paiono proprio aver deciso di sposarsi di nuovo. Complice un amore ritrovato, un bellissimo figlio di nome Santiago e una carriera che sempre più spesso trova punti in comune, Belen e Stefano già preparano abito bianco e papillon. Belen Rodriguez e Stefano si sposano per la seconda volta In pochi lo avrebbero immaginato, in pochissimi avrebbero scommesso che il matrimonio dell'anno ...

Amici : Elodie bacia Marracash - Stefano De Martino romantico con Belen Rodriguez a Ibiza : Da quando è iniziata l'estate, sono tante le copertine che le riviste di gossip hanno dedicato alle coppie che si sono formate in questo periodo: dopo quello tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il settimanale "Chi" ha paparazzato il primo bacio tra due cantanti amatissimi che pare si siano fidanzati. Elodie Di Patrizi e Marracash, dunque, sono stati beccati mentre si scambiavano tenerezze ad un incontro di boxe: l'ex allieva di Amici avrebbe ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - lei è folle d’amore : Sei la mia scimmietta! : Sono tornati insieme per la gioia dei loro numerosi fan e ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono le loro vacanze in famiglia. Belen ha pubblicato una lunga stories su Instagram dove ha ripreso una giornata assieme al figlio Santiago e la marito, che definisce la sua “scimmietta”.\\ La mattinata inizia con la colazione con le crepes, col piccolo che si accerta se siano opera della mamma. La ripresa si sposta poi suoi giochi fra ...

Stefano De Martino : ‘Per riconquistare Belen Rodriguez ho fatto sacrifici’ : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai realtà da qualche mese, ma non è stato facile per il ballerino riconquistare il cuore della sua ex consorte. Stefano ne parla in un’intervista a Diva e Donna come riporta Ilgiornale.it: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche”. E lo sforzo è ...

Belen Rodriguez - messaggi sdolcinati con Stefano De Martino : 'Mi fai sempre sorridere' : La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a stupire con le ultime news di gossip, tra foto bollenti e dediche zuccherose, una presunta seconda gravidanza e un sorprendente secondo matrimonio. Di certo, i pettegolezzi estivi non sono uguali se manca Belen, ed è proprio vero che la ritrovata coppia Belen & Stefano ha un potere mediatico impressionante. Persino un semplice messaggio d'amore cinguettato su Twitter o immortalato su ...