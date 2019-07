Nave Alex | Salvini | “Ogni tanto mi sento solo | chiederò ai ministri della Difesa e

Ong - la Nave Alex è arrivata a Lampedusa - Salvini : 'No allo sbarco' : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda che ha interessato la Sea Watch e la capitana dell'imbarcazione della Ong Carola Rackete, inizialmente arrestata dai finanzieri e in seguito rilasciata. Tale vicenda aveva dato adito a diverse polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte dell'attuale ministro dell'Interno e politico della Lega Nord Matteo Salvini . Recentemente è scoppiato un nuovo caso simile a quello ...

La "Alex" attracca a Lampedusa : Nave sequestrata e equipaggio indagato : La nave Alex dell'ong "Mediterranea Saving Humans" adesso imita la Sea Watch. La barca con a bordo 42 migranti ha deciso di far rotta su Lampedusa e di entrare in porto. Il veliero ha dichiarato lo stato di necessità: "Acqua a bordo terminata".

