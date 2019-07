Cameron Boyce di Jessie e The Descendants... Muore a soli 20 anni l’amato attore Disney

(Di domenica 7 luglio 2019) È morto nella nottee ballerino Diseny consacrato con la serie tv in onda suChannel “e The”. Dalle prime ricostruizione, sembra che il ragazzo sia morto nel sonno, a20. A dare il triste annuncio la porta voce della famiglia: “Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso…”È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”, ha dichiarato un portavoce della famiglia. Modello dall’età di settee ballerino, viveva nell’area di Los Angeles con i genitori e la sorella. Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica.