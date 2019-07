Il Mondiale finisce ma io ho voglia di continuare a tifare le nostre ragazze

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) La finale della Coppa del Mondo di calcio se la giocano americane e olandesi, ma la nazionale italiana, quella femminile, che ha saputo ispirare me all’orgoglio di essere italiano (e non sono il solo) c’è. Non esiste il discorso “lo sport deve restare fuori dalla politica o sociale o vattelappesca”, quando sei un personaggio pubblico hai il dovere di saperlo: non puoi stare sotto i riflettori a titolo personale. Quello che fai espande come una cassa di risonanza di cui è difficile contenere l’eco. Allora hodile, perché ciò che ho visto giocare in loro è quello che serve. Mondiali femminili di calcio, Italia-Olanda: 0-2. L’avventura delle Azzurre si conclude ai Quarti Le ho viste combattere, mordere l’aspirazione di riuscire come non ...

