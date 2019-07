Divorzio in casa Amazon | Jeff Bezos dà 38 miliardi all’ex moglie

vanityfair

(Di sabato 6 luglio 2019) Famiglia poco ordinariaBambino iper attivoVero nerdStudi solidi (e tanti sacrifici)Idee chiarePensiero da informatico e ossessione per le donneCaratterinoIl fondatore di, e l’ormai ex, MacKenzie Tuttle, hanno formalizzato il propriovenerdì 5 luglio, di fronte ad un giudice dello Stato di Washington che ne ha riconosciuto l’accordo. Un accordo ricco, ricchissimo, la cui ufficializzazione è stata sufficiente a fare entrare MacKenzie Tuttle alla ventiduesima posizione nella classifica dei miliardari stilata da Bloomberg. https://twitter.com/mackenzie/status/1113851260040503296 La scrittrice, cheha sposato nel 1993, prima chediventasse il colosso che è oggi, ha ottenuto il 4% delle azioni della società, il cui valore è pari a circa 38,3di dollari. Il fondatore di, per sé, ha tenuto il 12% delle azioni, pari a 114,8 ...

EPAS_Bitonto : Nel divorzio consensuale del 2003 ho lasciato il diritto di abitazione alla mia ex moglie anche in assenza di figli… - laleggepertutti : #Vendita della casa coniugale: #Effetti prima e dopo l’#Assegnazione - - giudittafab64 : RT @Larsotti: Faccio la spesa cucino passo l'aspirapolvere stendo rifaccio il letto porto giù e cambio i sacchi di immondizia plastica car… -