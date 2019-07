Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Calciomercato Inter - i convocati per il ritiro : presenti Nainggolan e Icardi : Comunicato l’elenco dei convocati per il ritiro di Lugano, dove l’Inter preparerà la prossima stagione: presenti i nuovi acquisti Lazaro e Sensi.“powered by Goal”Le parole di Beppe Marotta non lasciano spazio a ulteriori Interpretazioni, ma il futuro di Radja Nainggolan e Mauro Icardi è ancora tutto da definire. I due giocatori sono stati però inseriti nell’elenco dei convocati dell’Interper il ritiro di Lugano.Inizia ...

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

Calciomercato Inter - Marotta : “Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto” : Calciomercato Inter Marotta | “Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Marotta parlando a Sky Sport, aggiungendo: “Abbiamo già parlato con i diretti Interessati, abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società”. Calciomercato Inter Marotta licenzia Nainggolan e Icardi “sono entrambi ottimi giocatori e ottimi talenti – ...

Calciomercato Inter - grana Nainggolan : rifiuta l’ipotesi Cina : Radja Nainggolan è fuori dal progetto tecnico dell’Inter, ma non gradisce l’ipotesi Jiangsu: i nerazzurri sono disposti anche al prestito.“powered by Goal”La suggestione Lukaku da una parte, gli spinosi casi di Icardi e Nainggolan dall’altra: il mercato dell‘Inter attraversa una fase molto delicata, ma la dirigenza è chiamata a trovare una sistemazione per i due giocatori in uscita.Secondo quanto riferisce ‘La ...

Calciomercato Inter – Confronto con il Manchester United per Lukaku : ecco i margini della trattativa : L’Inter pronta ad incontrare il Manchester United per dare un’accelerata all’affare Lukaku: differenza di 15 milioni fra le parti Nei prossimi giorni Inter e Manchester United si siederanno allo stesso tavolo per discutere dell’affare Romelu Lukaku. I nerazzurri sono convinti di voler portare il bomber belga a Milano, e i Red Devils non sembrano opporsi ad una sua cessione, a patto che vengano rispettate le richieste economiche fatte dalla ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Calciomercato Inter NEWS/ Nainggolan in prestito in Cina? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Ultime notizie sabato 6 luglio 2019. Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative della società nerazzurra.