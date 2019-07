Wimbledon – Khachanov eliminato al terzo turno | agli ottavi ci va Bautista

Wimbledon – Khachanov trionfa in rimonta : il russo ha la meglio su Lopez e vola al terzo turno : Khachanov sorride a Wimbledon : staccato il pass per il terzo turno , Lopez ko in 4 set Splendido trionfo per Khachanov al secondo turno di Wimbledon : il tennista russo ha battuto oggi lo spagnolo Lopez , staccando il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale. Il numero 9 del ranking ATP ha trionfa to dopo due ore e 46 minuti di gioco al termine di una battaglia conclusasi col risultato di 4-6, 6-4, 7-5, 6-4. Al prossimo turno del torneo ...

Wimbledon – Buona la prima per Khachanov : il russo supera Kwon Soon in 4 set : Khachanov supera il primo turno: Kwon Soon ko in quattro set all’esordio a Wimbledon Esordio positivo per Khachanov a Wimbledon: il tennista russo numero 9 del ranking ATP ha superato in quattro set il coreano Kwon Soon. Khachanov ha rischiato di essere rimontato dal suo rivale, ma al quarto set è riuscito a tenere alta la concentrazione e portarsi a casa il match. La partita è terminata dopo tre ore e 10 minuti di gioco col ...