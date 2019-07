Tornare agli anni Ottanta con un lettore di musicassette in Bluetooth

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Non sappiamo se sia solo una casualità oppure una scelta programmata, ma con il ritorno dellea ridosso dei quarant’celebrati nei giorni scorsi dal Walkman, non c’è dubbio che questa sia la settimana della nostalgia musicale. Dopo il campione di vendite firmato Sony, adesso tornano le audiocassette grazie a It’s ok, supporto per i vecchi nastri che sfrutta la connettività5.0 per ascoltare le canzoni deglicon cuffie wireless (anche se, per un effetto nostalgia completo, c’è pure il jack da 3,5 mm). Così come avvenuto con I’m Fine e Instant Magny 35, macchina fotografica usa e getta la prima e mini stampante per avere in pochi attimi una copia degli scatti la seconda, Ninm Lab torna a rilanciare un gadget del passato rivisitandone il funzionamento in chiave moderna. Caratterizzato dai tipici pulsanti Play, Forward, Backward, Stop and Record ...

