Scuola | principali scadenze luglio 2019 | anche graduatorie ad esaurimento e d’istituto

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lediper lariguardanoledi Istituto e le GaE; mala mobilità e gli Esami di Stato. Vediamo quelle da oggi 5in poi.Ricordiamo che il personale ATA ha diritto a fruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo che va dal 1°al 31 agosto.dal 5per docenti e ATA 5– Pubblicazione trasferimenti Mobilità ATA. Scadenza bando Miur per la seleziona di 5 docenti/dirigenti. 7– Assemblea nazionale per ribadire il no alla regionalizzazione della. 8– CCNL 2016/18 dirigenti scolastici, firma definitiva con gli aumenti stipendiali. Inizio domande Bandi convitti Inps per figli dipendenti pubblici, scadenza 25. 9– Assegnazioni provvisorie dal 9 al 20. Esami di Stato II grado: terza prova scritta suppletiva per le scuole interessate 10...

