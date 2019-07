Milan | idea Matic | nel mirino ci sarebbe Ruben Neves e Silva può entrare nella trattativa

Calciomercato Milan - Bennacer l’ultima idea : incontro con l’Empoli : incontro in corso tra Milan ed Empoli per Bennacer: il mediano algerino piace ai rossoneri come possibile rinforzo a centrocampo.“powered by Goal”Messo a segno nelle scorse settimane il colpo Rade Krunic, il quale deve solo essere ufficializzato, il Milan è tornato a trattare con l’Empoli per sondare il terreno sul possibile acquisto di un altro gioiello del club azzurro: Ismael Bennacer.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ...

Milan - Giampaolo studia l’attacco ‘pesante’ : c’è l’idea del doppio centravanti : Il Milan di Giampaolo va a caccia di gol e c’è un’idea che sta iniziando a fare breccia nel cuore del tecnico. Vicino a Piatek, inamovibile dopo l’ottima stagione appena passata, potrebbe essere provato il rientrante André Silva. Un doppio centravanti per concretizzare la mole di gioco dei rossoneri che si baserà sul fraseggio con verticalizzazioni precise e improvvise per sfondare le difese avversarie. D’altronde è dall’attacco che arrivano la ...

Calciomercato Milan - la prima idea di Giampaolo è Schick : possibile scambio con Cutrone : Calciomercato Milan – Arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico di Bellinzona ha già fatto il nome di un suo pupillo per il mercato: Patrick Schick. Il ceco è in cima alla lista dei desideri del neo-allenatore rossonero, che lo ha “cresciuto” alla Sampdoria e lo vorrebbe rilanciare al Milan, dopo gli anni non positivi alla Roma. I giallorossi sparano alto: 30-35 milioni ...

Milan - idea Kabak : rossoneri pronti a pagare la clausola e Torreira apre al trasferimento : Il club rossonero sta considerando di far valere la clausola rescissoria da 15 milioni di euro del difensore dello Stoccarda, Ozan Kabak. I suoi agenti erano a Casa Milan oggi a discutere dei termini. Il Milan ha già fatto un'offerta alla squadra di Kabak, una risposta è attesa a breve. Kabak è stato seguito da molti dei migliori club in Europa. A Maldini sembra che piaccia il profilo del giocatore e crede che sarebbe un forte valore aggiunto ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Milan : quattro obiettivi chiave per Boban - mentre per l'attacco c'è l'idea Kouamè : L'ex stella del Milan Zvonomir Boban si sta avvicinando al ritorno in rossonero e, secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, ha quattro obiettivi chiave che desidera conquistare. Infatti Calciomercato.com riporta che l'ex nazionale croato vuole lasciare il suo ruolo in FIFA per tornare a Milano e affiancare l'ex compagno di squadra Paolo Maldini nella dirigenza. L'obiettivo del duo Maldini-Boban è semplice: il Milan deve tornare ad ...

Calciomercato Milan - si guarda al dopo Leonardo : idea Tare - ma ci sono anche due nomi suggestivi… : Rivoluzione tecnica in casa Milan. Via Leonardo e Gattuso, i rossoneri sono alla ricerca dei sostituti. Giampaolo in pole per la panchina, al momento, mentre per il ruolo di Ds regna ancora molta incertezza. Vuole scegliere bene la società, per ripartire con un progetto a lungo termine evitando altri stravolgimenti. Quelli che non dovrebbe subire la rosa, dove sembra si attui la politica del “ritoccare”: via qualche calciatore, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Calciomercato Milan - idea per il centrocampo : c’è Praet se arriva Giampaolo : Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori. A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo ...

Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan - l’idea che piace a Maldini e Gazidis : nuovo allenatore Milan, si aprono le danze del mercato e dopo Inzaghi e Giampaolo oggi TuttoSport cita Sergio Conceicao. Ancora mancano due figure fondamentali, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Proprio Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo DT della prossima stagione e, in questa fase di transizione, guiderebbe le scelte della società. Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan non dispiacerebbe a Gazidis, e come riporta ...

José Mourinho al Milan?/ Obiettivi opposti a Gazidis - idea quasi impossibile : Josè Mourinho prossimo allenatore del Milan? Tiziano Crudeli ci crede, ma l'ipotesi sembra complicata per più di un motivo.