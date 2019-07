Esplosioni Stromboli | “Eruzione straordinaria e imprevedibile | attenzione a collasso

Stromboli - dopo le Esplosioni arriva lo tsunami : paura in spiaggia : Aurora Vigne Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però "non ha avuto alcun impatto significativo" Piccolo tsunami nelle isole Eolie. Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però ...

Eruzione Stromboli : la situazione dopo le violente Esplosioni - nave pronta per eventuali evacuazioni : dopo violente esplosioni ed espulsioni di materiale incandescente, l’attività del vulcano Stromboli sembra essere rientrata nella normalità. Ieri, oltre agli incendi, si è registrata anche una vittima, un escursionista 35enne di Milazzo, ed un ferito lieve. Il vulcano è strettamente monitorato: al momento fa registrare parametri nella norma. Mobilitate le squadre della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco, ed anche i ...

Eruzione Vulcano Stromboli - cosa è accaduto sull’Isola : la lava - poi due violente Esplosioni : Prima la lava dal Vulcano poi due potenti esplosioni che hanno innalzato in cielo una enorme colonna di cenere e lapilli che è arrivata ad un'altezza di almeno 2 chilometri, infine altre venti esplosioni via via di minore intensità. È questa la sequenza che ha sconvolto oggi mercoledì 3 luglio l'Isola di Stromboli.